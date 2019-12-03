Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

E-KPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden sınav takvimini ne zaman yayınlayacağı ile ilgili resmi açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 26 Nisan 2020 yılı tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

EKPSS'DE UYGULANAN TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi ve Soru Sayısı

1) Türkçe 15

2) Matematik 15

Genel Kültür Testi ve Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

4) Türkiye Coğrafyası 5

5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6