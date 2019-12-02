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  • 03.12.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 10:38

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ,Akbank ve Yapıkredi asgari ücretli kredi oranları! 0.78 ve indirimi!

Kredi lerinde son dönemde yaşanan düşüşler ''Faizler daha da düşer mi?'' sorusunu akıllara getiriyor. Kredi faizlerindeki indirimler piyasaya da çok olumlu yansıdı. Kamu bankaları anlaşmalı inşaat şirketleri ile yaptığı anlaşma sonucunda faizi 0,78'den verebiliyor. Özel bankalarda faiz oranları ise 0,78 seviyesine indi. ING bank geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Asgari ücretli çalışanlar için ise iyi bir haber geldi. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları okuyabilirsiniz. İşte , Halkbank, Vakıfbank, , ING, Akbank ve Yapıkredi faiz oranları...

0.78 ve 0.79 fırsatı! Asgari ücretliye kredi...

Kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği, konut ya da araba kredisi çekmek isteyenlerin özellikle araştırdığı bir konu. Konut kredisinde bankaların düzenlediği kampanyalar satışlara da yansıdı. Faiz indirimleri neticesinde piyasada oluşan olumlu havadan hem satıcılar hem de alıcılar memnun durumda. Piyasadaki bu canlı havanın süreceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Özel bankalar faizi yüzde 0.98'e, anlaşmalı kredilerde de yüzde 0.78'e kadar çekti. Kamu bankaları ise anlaşmalı projelerde yüzde 0.79 oran açıkladı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

FAİZLER 0.78 SEVİYELERİNDE

İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Ancak bu oran yeni konut alımlarında geçerli olacak. Özellerde ise Türkiye İş Bankası anlaşmalı projelerde kredi faiz oranını 120 ayda yüzde 0.78'e kadar indirdi.

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HaberlerEkonomi HaberleriZiraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası,Akbank ve Yapıkredi asgari ücretli kredi faiz oranları! 0.78 ve 0.79 faiz indirimi!
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