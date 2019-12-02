Kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği, konut ya da araba kredisi çekmek isteyenlerin özellikle araştırdığı bir konu. Konut kredisinde bankaların düzenlediği kampanyalar satışlara da yansıdı. Faiz indirimleri neticesinde piyasada oluşan olumlu havadan hem satıcılar hem de alıcılar memnun durumda. Piyasadaki bu canlı havanın süreceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Özel bankalar faizi yüzde 0.98'e, anlaşmalı kredilerde de yüzde 0.78'e kadar çekti. Kamu bankaları ise anlaşmalı projelerde yüzde 0.79 oran açıkladı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

FAİZLER 0.78 SEVİYELERİNDE

İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Ancak bu oran yeni konut alımlarında geçerli olacak. Özellerde ise Türkiye İş Bankası anlaşmalı projelerde kredi faiz oranını 120 ayda yüzde 0.78'e kadar indirdi.

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