Aralık ayının ilk haftasında kredi indirimi avantajı devam ediyor. Bankalar arasında rekabet en üst seviyeye çıktı. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte ise bu rekabet daha da kızışacak gibi duruyor. Bu bağlamda konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranlarının inmesiyle birlikte rekor seviyede kredi kullanıldı. Vatandaşlar en uygun krediyi bulmak için internette araştırmalar yapıyorlar. Özellikle son zamanlarda katılım bankaları tarafından yapılan faiz indirimleri büyük yankı uyandırıyor. İşte 2 Aralık TEB, ING, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, HSBC Bank, Alternatif Bank ve Yapıkredi ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

EN UYGUN KONUT KREDİSİ 0,97 OLDU

Son dönemde konut kredisi faiz oranı için katılım bankaları tarafından yapılan faiz indirimleri büyük yankı uyandırıyor. Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranı 60 ay vadeli konut kredisi paketinde yüzde 0.97 seviyesine çekilirken ING Bank konut kredisi paketinde ise 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 seviyesine çekildi.

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