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  • 02.12.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 15:53

ne zaman açıklanacak? 2019 Kasım netleşti mi?

Aralık ayının ilk günlerinde "" hakkındaki araştırmalarda arama motorlarında artış yaşandığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak rakamlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle şu sıralar " ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, 2019 Kasım ayı netleşti mi? İşte enflasyon oranı hakkında son bilgiler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Aralık ayına gelmemizle birlikte "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu merak konusu oldu. İşte Kasım ayı enflasyon beklentisi

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Kasım ayının enflasyon oranları 3 Aralık Salı günü açıklanacaktır.

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