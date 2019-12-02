Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Aralık ayına gelmemizle birlikte "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu merak konusu oldu. İşte Kasım ayı enflasyon beklentisi

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Kasım ayının enflasyon oranları 3 Aralık Salı günü açıklanacaktır.