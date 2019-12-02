ING Bank sunduğu kredi postam kampanyası ile PTT çalışanları, emeklileri ve emekli maaşını PTT' den alan müşteriler için özel hazırlanmış PTT ihtiyaç kredisi vermektedir. PTT müşterilerine ve çalışanlarına özel sunulan faiz oranları ile 45.000 TL ve 48 ay vadeye kadar kredi kullanılabilir. PTT kredisi hakkında bilinmesi gerekenler ve kredi koşullarını yazımızda bulabilirsiniz. ING Bank kredi postam kapsamında sunulan ihtiyaç kredisi koşullarına bakıldığında PTT personeli ve emekliler için asgari kredi tutarı 2.500TL ve azami kredi tutarı 45.000TL'dir. İşte ING Bank PTT kredisi başvuru şartları ve detayları

ING BANK PTT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTI

ING Bank kredi postam kampanyası altında sunulan ihtiyaç kredisinin en önemli özelliği yaşa bağlı olarak tahsis edilmesidir. Kredi imkanından yararlanabilmek için 75 yaş sınırı vardır. Bu nedenle kredi kullanımında bu yaş sınırı dikkate alınarak vade belirlenir. Örnek verecek olursak, eğer kredi başvurusu yapıldığında yaşımız 72 ise 4 yıl vade ile kredi alınamaz, 3 yıl vadeli kredi verilir. 74 yaşında isek 1 yıl yani 12 ay vadeli kredi verilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ