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  • 24.11.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 15:58

Kredilerde yıl sonu fırsatları: İşte banka kredi oranları

Kasım ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde düşük li kredi indirimi avantajı devam ediyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranlarının inmesiyle birlikte rekor seviyede kredi kullanıldı. İlk defa satılan konutlarda İstanbul 8 bin 988 konutla en yüksek payı (yüzde 17,9) aldı. İstanbul'u 3 bin 683 konut satışıyla Ankara, 2 bin 967 konut satışıyla İzmir takip etti. Efsane Cuma haftasının başlamasıyla birlikte kredi faiz oranları da tekrar gündemin önemli başlıkları arasında yerini almaya başladı. Peki hangi da? İşte TEB, ING, Vakıfbank, ve faiz oranları...

Kredilerde yıl sonu fırsatları: İşte banka banka kredi faiz oranları

En uygun konut kredisi hangi bankada? TEB, ING, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası kredi faiz oranları merak ediliyor. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır.

KONUT ALIMI İÇİN YOĞUN BİR TALEP VAR

Konut alımı için ciddi bir talep birikirken, yüzde 1.10 seviyesi altında faiz sunan özel banka sayısı da çeşitlendi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ipotekli konut satışları rakamları da vatandaşların düşen faizlere gösterdiği yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor. İpotekli konut satışlarının ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldiği açıklanmıştı.

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