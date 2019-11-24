En uygun konut kredisi hangi bankada? TEB, ING, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası kredi faiz oranları merak ediliyor. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır.

KONUT ALIMI İÇİN YOĞUN BİR TALEP VAR

Konut alımı için ciddi bir talep birikirken, yüzde 1.10 seviyesi altında faiz sunan özel banka sayısı da çeşitlendi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ipotekli konut satışları rakamları da vatandaşların düşen faizlere gösterdiği yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor. İpotekli konut satışlarının ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldiği açıklanmıştı.

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