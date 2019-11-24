Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından gözler Ziraat Bankası'na çevrildi. Uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor... Merkez Bankası tarafından yapılan 425 baz puanlık faiz indirim sonrası kamu bankaları tarafından yapılan faiz indirimi hamlesi sonrası özel bankalardan beklenen indirim atağı Kasım ayı itibari ile yaşanmaya başlandı. Kredi faiz oranlarında art arda gelen indirimlerden sonra Ziraat Bankası yeni kredi paketini açıklayabilir. Bu bağlamda uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

KONUT KREDİSİ 0,69'A DÜŞTÜ MÜ?

Hayallerindeki eve kavuşmak için bankaların konut kredisi ürünlerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kredi kullanma konusunda sabırlı davranmaya çalışıyor. Son olarak TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra politika faizinde 250 baz puanlık indirime gidildiğini açıklamasının ardından gözler tüm özel ve kamu bankalarına çevrildi. Mevcut durumda en düşük kredi faiz oranı ile müşterilerine en uygun konut kredisi sunan bankalar konumunda olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor.

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