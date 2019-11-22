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  • 22.11.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 10:13

O lardan indirimi! İşte konut, taşıt ve oranları

5 dan kredi oranı indirimi geldi! Vatandaşlar peş peşe gelen kredi indirim haberleri sonrasında oldukça rahat nefes alıyorlar. , ve Vakıfbank faiz indirimleri sonrasında ve Bank'ta faiz indirimine gitti. Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,35 seviyesinden %1,25 seviyesine düşürüldü.

5 bankadan faiz indirimi! İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları

5 banka tarafından indirim müjdesi geldi. Bankaların kıyasıya rekabeti faiz oranlarının düşmesine neden oluyor. Bu bağlamda kamu ve özel bankalardan bir biri ardına kredi indirimi haberleri geliyor. ING bank konut kredisinde, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel kredilerde faiz oranları güncellendi!

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GARANTİ BANKASI FAİZ ORANI DÜŞTÜ!

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı yüzde 1.15 seviyesinden yüzde 1.12 seviyesine çekildi. Yapılan faiz indirimi hamlesi sonrasında 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 1.519 liraya gerilemiş oldu.

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