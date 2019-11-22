5 banka tarafından indirim müjdesi geldi. Bankaların kıyasıya rekabeti faiz oranlarının düşmesine neden oluyor. Bu bağlamda kamu ve özel bankalardan bir biri ardına kredi indirimi haberleri geliyor. ING bank konut kredisinde, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel kredilerde faiz oranları güncellendi!

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GARANTİ BANKASI FAİZ ORANI DÜŞTÜ!

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı yüzde 1.15 seviyesinden yüzde 1.12 seviyesine çekildi. Yapılan faiz indirimi hamlesi sonrasında 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi kullanan kişilerin aylık ödemeleri 1.519 liraya gerilemiş oldu.