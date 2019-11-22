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  • 22.11.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 10:09

Bankalar 10 bin liraya ne kadar faiz veriyor? faiz oranları...

22 Kasım 2019 tarihinden başlayarak bankalar hesap faiz oranlarını güncelledi. Bankaların faiz oranlarında dalgalanma devam ediyor. Vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında ise artış devam ediyor. Müşterilerine konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi gibi ürünlerinde daha fazla kullandırım yapmak isteyen bankalar, bu amaçla kaynak yaratmak için vadeli faiz oranlarını da artırarak müşterilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bankaların müşterilerine sunduğu vadeli mevduat hesabı; getirilen paraların hiç dokunulmamak şartıyla belirli bir süreliğine bankaya bırakılması ve bankanın da karşılığında faiz ödemeleri yapmasıdır.

Bankalar 10 bin liraya ne kadar faiz veriyor?

Bankaların kredi ürünlerinde uyguladığı faiz oranları düşerken, vadeli hesap faiz oranlarında dalgalı seyir devam ediyor. 32 günlük banka faizlerinde müşterilerine en yüksek vadeli hesap faizi veren bankalar hangileri? bankaların 32 günlük mevduat faiz oranlarında yapacakları yükseliş, öte yandan kredi ürünlerinde de maliyetlerin yükselmesi nedeniyle faiz oranlarının artışı riskini barındırıyor. Bankalar yüksek mevduat faiz oranı uygulayarak müşterilerinin dolardan çıkıp TL'ye geçmelerini teşvik ediyor.

10 BİN LİRA AYDA NE KADAR FAİZ GETİRİYOR?

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranlarında güncellemeler yapmalarından sonra vatandaşlar en yüksek faiz hesaplama işlemlerini merak ediyor. Güncelleme sonrasında mevduat faiz oranını yükselten Burgan Bank'ın müşterilerine verdiği aylık faiz getirisi de yükselmiş oldu. Buna göre 10 bin TL tutarının %14.1 mevduat faiz oranı ile aylık net kazancı 105.08 TL oldu.

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