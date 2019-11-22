Bankaların kredi ürünlerinde uyguladığı faiz oranları düşerken, vadeli hesap faiz oranlarında dalgalı seyir devam ediyor. 32 günlük banka faizlerinde müşterilerine en yüksek vadeli hesap faizi veren bankalar hangileri? bankaların 32 günlük mevduat faiz oranlarında yapacakları yükseliş, öte yandan kredi ürünlerinde de maliyetlerin yükselmesi nedeniyle faiz oranlarının artışı riskini barındırıyor. Bankalar yüksek mevduat faiz oranı uygulayarak müşterilerinin dolardan çıkıp TL'ye geçmelerini teşvik ediyor.

10 BİN LİRA AYDA NE KADAR FAİZ GETİRİYOR?

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranlarında güncellemeler yapmalarından sonra vatandaşlar en yüksek faiz hesaplama işlemlerini merak ediyor. Güncelleme sonrasında mevduat faiz oranını yükselten Burgan Bank'ın müşterilerine verdiği aylık faiz getirisi de yükselmiş oldu. Buna göre 10 bin TL tutarının %14.1 mevduat faiz oranı ile aylık net kazancı 105.08 TL oldu.

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