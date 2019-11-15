Faiz indirim müjdeleri ardı ardına geliyor. 2 özel banka faiz indirimi kararı aldı. ING bank ve TEB bankası vatandaşların yüzünü güldürdü. TEB'den yapılan açıklamada, "TEB'in yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor" denildi. ING bank ise; Konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. İşte 16 Kasım güncel konut kredisi faiz oranları ve tüm detaylar haberimizde

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0.99'a düşürdüklerini söyledi ve ekledi:

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