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  • 16.11.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 16:48

indirim müjdesi! 2 daha faizleri indirdi! İşte 16 Kasım güncel konut kredisi faiz oranları

indirim müjdesi! lar arasında yaşanan rekabet vatandaşlara yarıyor. Bu bağlamda kredi faiz oranları inmeye devam ediyor. bank ve bankası konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faiz oranında bir indirim daha yaparak, faiz oranını yüzde 0.99'a düşürdü. Krediden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek. Ev kredisi alabilmek için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekir.

Son dakika faiz indirim müjdesi! 2 banka daha faiz indirdi

Faiz indirim müjdeleri ardı ardına geliyor. 2 özel banka faiz indirimi kararı aldı. ING bank ve TEB bankası vatandaşların yüzünü güldürdü. TEB'den yapılan açıklamada, "TEB'in yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor" denildi. ING bank ise; Konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. İşte 16 Kasım güncel konut kredisi faiz oranları ve tüm detaylar haberimizde

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0.99'a düşürdüklerini söyledi ve ekledi:

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