Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.11.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 11:31

0.78 fırsatı! Kasım ayı konut kredisi düştü! , ve ...

lar arasında başlayan konut kredisi yarışı kredilerin düşmesine neden oluyor. Vatandaşlar ise bu durumdan hiç şikayetçi değil. Bu bağlamda bugün banktan hamle geldi ve konut kredi oranını 0,98'e düşürdü. Aynı zamanda , , ve İş bankası anlaşmalı inşaat şirketleri için kredi faiz oranlarını 0,79 ve 0,78 aralığına çekebiliyor. Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sayfamızda sorguluyor. Bu bağlamda en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. İşte ING, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası konut kredisi faiz oranları....

0.78 ve 0.79 fırsatı! Kasım ayı konut faiz oranı düştü

Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda bilindiği gibi 10 puanlık bir faiz indirimi yaptı. Bu faiz indirimi sonrasında vatandaşlar kredi faiz oranlarınında Kasım ayı ile birlikte düşmesini bekliyor. Bu bağlamda TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti. Peki Kasım ayında özel ve kamu bankalarının verdiği ev kredileri faiz oranları ne olacak? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi büyük bankalar faiz indirimine gidecek mi? Bu soruların cevabını bekleyip göreceğiz. Ayrıca 0,78 faiz oranları vatandaşları umutlandırıyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

ING BANK 0,98'E İNDİRDİ

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri0.78 fırsatı! Kasım ayı konut kredisi düştü! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri