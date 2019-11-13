Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda bilindiği gibi 10 puanlık bir faiz indirimi yaptı. Bu faiz indirimi sonrasında vatandaşlar kredi faiz oranlarınında Kasım ayı ile birlikte düşmesini bekliyor. Bu bağlamda TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti. Peki Kasım ayında özel ve kamu bankalarının verdiği ev kredileri faiz oranları ne olacak? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi büyük bankalar faiz indirimine gidecek mi? Bu soruların cevabını bekleyip göreceğiz. Ayrıca 0,78 faiz oranları vatandaşları umutlandırıyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

ING BANK 0,98'E İNDİRDİ

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

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