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  • 14.11.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 16:25

4 dan indirimi! , , ING ve Vakıfbank...

4 tarafından indirim müjdesi geldi. Bankaların kıyasıya rekabeti oranlarının düşmesine neden oluyor. Bu bağlamda kamu ve özel bankalardan bir biri ardına kredi indirimi haberleri geliyor. ING bank konut kredisinde, , ve Vakıfbank lerde faiz oranları güncellendi! İşte kamu bankalarının yeni faiz indirimi ayrıntıları... Halihazırda müşterilerine en uygun faiz oranlarını sunan kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, yaptığı indirim ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ziraat Bankası çalışanın artısı tüketici kredisi paketinde uygulanan faiz oranı aşağı çekildi. Kredi faiz oranı %1,25 seviyesinden %1.17 seviyesine düşürüldü

4 bankadan faiz indirimi! ING, Ziraat Bankası, Halkbank, ING ve Vakıfbank...

Kredi faiz oranlarında son dakika indirimi geldi. 3 kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz indirimleri vatandaşları sevindirdi. Ayrıca ING bank ise konut kredi oranlarında indirime gitti. Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,35 seviyesinden %1,25 seviyesine düşürüldü. Maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler ise %1,17 seviyesindeki faiz oranından yararlanarak ihtiyaç kredisi çekebilecek. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarında yapılan indirimlerle birlikte, gözlerin çevrildiği konut kredisi faiz oranlarında ise konut kredisi borç transferi ve konut kredisi yapılandırma haberleri bekleniyor. İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları...

KONUT KREDİSİ DÜŞECEK Mİ?

Analistler, konut kredisinde Merkez Bankası'nın temmuz toplantısının ardından yüzde 0.99 seviyesine çekilen faizin yüzde 0.90'a inebileceği görüşünde. Ticari kredi faizlerinin ise yüzde 14 seviyesine inmesi gerektiği belirtiliyor. İş dünyası temsilcileri ise bankaların bir an önce adım atmasını bekliyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri4 bankadan faiz indirimi! Ziraat Bankası, Halkbank, ING ve Vakıfbank...
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