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  • 15.11.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 14:42

'nda ara tatil yoğunluğu

Bu sene ilk kez uygulanmaya başlanan 1 haftalık ara tatil bugün başladı. Ara tatili fırsat bile veliler ve öğrenciler nedeniyle 'nda yoğunluk yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda ara tatil yoğunluğu

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ilk ara tatilin başlaması nedeniyle 'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor.

Ara tatili yurt içi ve dışında değerlendirmek isteyen yolcular nedeniyle öğle saatlerinden itibaren iç hatlar terminalinde yoğunluk oluştu. Terminal girişlerinde kontrolden geçen yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi.

Kontuarlar ile terminal girişlerindeki yoğunluğun azalması için görevliler de bazı önlemler aldı.

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