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  • 14.11.2019 14:25
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 14:25

? İşte hesaplama

2020 yılının yaklaşmasıyla yoğun ve yorucu geçen bir çalışma yılını daha geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca çalışan, emekli olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. Emekli olacakları zamanda ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar, emeklilik maaşı hesaplama ekranıyla birlikte öğrenebiliyorlar. Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Peki, ? İşte e-devlet ile , , Bağkur, , 4b, ...

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte hesaplama

Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Sık sık internetten emekli maaş hesaplaması yapan vatandaşlar rahat bir yaşam geçirmek için ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. İşte emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun detaylı yanıtı. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

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