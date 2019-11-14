Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Sık sık internetten emekli maaş hesaplaması yapan vatandaşlar rahat bir yaşam geçirmek için ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. İşte emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun detaylı yanıtı. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

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