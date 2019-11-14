İBB'nin iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye giriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun 'Temel Atmama' töreni düzenleyerek iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesiyle ilgili olarak, "Haliç'te iptal edilen arıtma tesisini bakanlık olarak resen yapacağız" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Murat Kurum şunları söyledi;

"Bu konuya ilişkin bakan yardımcımız buna ilişkin teknik cevapları verdi. Şunu ifade etmek isterim. Dünyanın atık su arıtma tesislerine bakışı incelendiğinde, iklim değişikliği dünyanın en önemli problemlerinin başında geliyor. Tüm dünyanın tedbir aldığı süreçte atık su arıtma tesisleriyle alakalı olarak tüm dünya ileri biyolojik arıtma tesislerine geçiyor. Ülkemizde atık su tesislerinden yeniden kullanım oranı yüzde 1,2.

"İBB BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI VE ALDIĞI KARAR TALİHSİZ"

İklim değişiklikleriyle ilgili adımlarımızı atmak durumundayız. İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara'ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi.

Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da var olan 2 tesisin yeterli olduğunu belirtip "Bu tesise ihtiyaç yok" diyerek Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal edildiğini duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 'Gereksiz' olarak nitelendirdiği projenin aslında hayati bir proje olduğunu 13 maddelik bir manifesto ile açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: BUNLARIN BÜNYESİNE AĞIR GELİR

"11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " temel atmama" töreni yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ülkeye ve millete hizmet, bunların bünyesine ağır gelir." ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK DA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekrem İmamoğlu'nun, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama" Töreni'ne sert tepki gösterdi. Bakan Varank, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun diyorum." açıklamasında bulundu.