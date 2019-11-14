Hükümetten kira yardımı, emekli maaşlarına seyyanen zam, yakıt yardımı ile emekli ikramiyelerinde artış talebinde bulundu. Dar gelirliler için emekliler için kira ve yakacak yardımı büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda kirada oturan emekliler için çalışma başlatan Türkiye Emekliler Deneği, bu kişilere kira yardımı yapılması ve TOKİ'nin satışa çıkarmış olduğu dairelerde emekli kontenjanlarının %50 oranında arttırılması konusunda görüş açıkladı. Bu arada dar gelirliler için kira yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Vakıflar kaymakamlık binalarının içinde bulunmaktadır.

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