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  • 14.11.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 11:12

Emekliye kira ve yakacak yardımı nasıl alınır? İkramiye ve seyyanen ...

Başkanlar Kurulu emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yeni taleplerde bulunmaya devam ediyor. Vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi () halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırırken; TÜED bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor. Yine TÜED, ev sahibi olmayan emeklilerin gelirlerinin yaklaşık 600 lirasının kira ve ısınmaya gitmekte olduğunu belirterek, "Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın" çağrısı yapıyor. Peki emekliye kira yardımı yapılacak nasıl alınır? , ve seyyanen ne oldu?

Emekliye kira ve yakacak yardımı nasıl alınır?

Hükümetten kira yardımı, emekli maaşlarına seyyanen zam, yakıt yardımı ile emekli ikramiyelerinde artış talebinde bulundu. Dar gelirliler için emekliler için kira ve yakacak yardımı büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda kirada oturan emekliler için çalışma başlatan Türkiye Emekliler Deneği, bu kişilere kira yardımı yapılması ve TOKİ'nin satışa çıkarmış olduğu dairelerde emekli kontenjanlarının %50 oranında arttırılması konusunda görüş açıkladı. Bu arada dar gelirliler için kira yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Vakıflar kaymakamlık binalarının içinde bulunmaktadır.

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