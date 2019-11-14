Emekliye Ocak'ta ek zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Tüm emeklilere her ay verilen, maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin artırılması gündemde. TÜED, 'En az yüzde 8 olsun' diyor. Peki talep hayata geçerse ek ödeme tutarları ne kadar olacak? Ek ödemeyle birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
14.11.2019 08:01
- Son Güncelleme: 14.11.2019 08:01
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