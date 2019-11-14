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Emekliye Ocak'ta ek zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Tüm emeklilere her ay verilen, maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin artırılması gündemde. TÜED, 'En az yüzde 8 olsun' diyor. Peki talep hayata geçerse ek ödeme tutarları ne kadar olacak? Ek ödemeyle birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

14.11.2019 08:01 - Son Güncelleme: 14.11.2019 08:01
Emekliye Ocak'ta ek zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gelirini artıracak yeni bir adım gündemde.

Emekliye Ocak'ta ek zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler, her ay verilen ve maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını bekliyor.

Emekliye Ocak'ta ek zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından gündeme getirilen 'En az yüzde 8 olsun' talebi hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış yaşanacak.

Emekliye Ocak'ta ek zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Halen maaşı bin 298 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme verilirken, tüm emeklilere aylıklarının yüzde 8'i oranında ek ödeme verilecek.

Emekliye Ocak'ta ek zam! SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak.

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