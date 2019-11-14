Memur emeklisi en düşük maaşı net ve brüt enflasyon farkı ile ne kadar olacak? En az 2 bin 631 lira... Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4,31', en düşük maaşta 2 bin 631 liralık seviye göründü. Zam oranı Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre fark yüzde 1,65, beklenti anketine göre ise yüzde 2,3 olabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira. Bu maaş, yüzde 4,31 artışa göre 2 bin 631 liraya ulaşacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi.'' dedi.

Ocak zammı

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5,31 çıkmasıyla memur emeklilerine yüzde 0,31 fark oluştu. Böylece Ocak zammı yüzde 4,31'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre fark yani emeklilerin zam oranı artacak ya da azalacak.

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