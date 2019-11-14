Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.11.2019 14:06
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 14:12

sinin merakla beklediği haber! 2 bin 631 TL...

Milyonların gözü Ocak ayına çevrilmiş durumda. Bu bağlamda ocak mı için sadece SSK ve Bağ- Kur emeklileri değil, lerinin gözü de verilerinde. Maaşlara Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark da yansıtılacağı için memur emeklileri verileri yakından izliyor. Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre fark yüzde 1,65, beklenti anketine göre ise yüzde 2,3 olabilecek. Halen 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak. Peki en düşük maaşı ve ile ne kadar olacak?

Memur emeklisinin merakla beklediği haber! 2 bin 631 TL...

Memur emeklisi en düşük maaşı net ve brüt enflasyon farkı ile ne kadar olacak? En az 2 bin 631 lira... Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4,31', en düşük maaşta 2 bin 631 liralık seviye göründü. Zam oranı Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre fark yüzde 1,65, beklenti anketine göre ise yüzde 2,3 olabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira. Bu maaş, yüzde 4,31 artışa göre 2 bin 631 liraya ulaşacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi.'' dedi.

Ocak zammı

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5,31 çıkmasıyla memur emeklilerine yüzde 0,31 fark oluştu. Böylece Ocak zammı yüzde 4,31'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre fark yani emeklilerin zam oranı artacak ya da azalacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ HABERE TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemur emeklisinin merakla beklediği haber! 2 bin 631 TL...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri