SSK, SGK ve Bağkur'luların intibak beklentisi sürerken yeni bir haber daha geldi. Emeklilerin intibak beklentisi KPDK masasına taşındı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşırken, memur emeklilerinin talebi de KPDK masasına geldi. KPDK'ya taşınacak intibak hayata geçerse, aynı unvan ya da görevden emekli olanların maaşı her ay yapılacak ödemeyle eşitlenecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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GÖZLER TOPLANTIDA

Konu, Memur-Sen konfederasyonunun geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeye taşıdığı talepler arasında yer alıyordu. Ancak çözüme kavuşmadı. Memur emeklilerini heyecanlandıran bu talep, önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının gündemine gelecek. Bu nedenle memur emeklilerinin gözü şimdiden KPDK toplantısına çevrildi.

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