Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.11.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 09:27

Düğmeye basıldı: Emekli maaşına intibak ayarı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lunun intibak beklentisi sürüyor. Bu bağlamda memur emeklilerinin talebi de Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) masasına taşınıyor. Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisi gibi memur emeklileri de intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri, maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. Bu talebin hayata geçmesinin, intibak bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. KPDK toplantısının Aralık ayında yapılması bekleniyor. İntibak yasasının ne an çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.

Düğmeye basıldı: Emekli maaşına intibak ayarı

SSK, SGK ve Bağkur'luların intibak beklentisi sürerken yeni bir haber daha geldi. Emeklilerin intibak beklentisi KPDK masasına taşındı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşırken, memur emeklilerinin talebi de KPDK masasına geldi. KPDK'ya taşınacak intibak hayata geçerse, aynı unvan ya da görevden emekli olanların maaşı her ay yapılacak ödemeyle eşitlenecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÖZLER TOPLANTIDA

Konu, Memur-Sen konfederasyonunun geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeye taşıdığı talepler arasında yer alıyordu. Ancak çözüme kavuşmadı. Memur emeklilerini heyecanlandıran bu talep, önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının gündemine gelecek. Bu nedenle memur emeklilerinin gözü şimdiden KPDK toplantısına çevrildi.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDüğmeye basıldı: Emekli maaşına intibak ayarı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri