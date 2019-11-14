Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hayata geçirilen projeyle çalışan annelere kreş için maddi destek verilecek. Kadın istihdamını artırmak amacıyla yeni bir pilot çalışma hayata geçirilen projeyle ilk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bin 700 kadına bakıcı parası ödenecek. Peki, çalışan anne desteği nasıl alınır? İşte proje hakkında bilinmesi gerekenler...

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba Günü başladı. Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ön başvuru kaydını başarıyla yapan ilk 3 bin 700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecek.