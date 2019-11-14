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  • 14.11.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 16:29

Her ay 1300 TL destek sağlanacak! nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müjdeler peş peşe verilmeye başlandı. Her ay çalışan annelere maddi destek sağlanacağı duyuruldu. için ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba gününden itibaren başladı. Başvuru yapmak isteyenler şimdi "Çalışan anne desteği nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, şartları nelerdir? İşte başvuru hakkında merak edilen bilgiler...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hayata geçirilen projeyle çalışan annelere kreş için maddi destek verilecek. Kadın istihdamını artırmak amacıyla yeni bir pilot çalışma hayata geçirilen projeyle ilk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bin 700 kadına bakıcı parası ödenecek. Peki, çalışan anne desteği nasıl alınır? İşte proje hakkında bilinmesi gerekenler...

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba Günü başladı. Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ön başvuru kaydını başarıyla yapan ilk 3 bin 700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecek.

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