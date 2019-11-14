Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak Samsun'da iş dünyası ile buluşma toplantısında yaptığı konuşmada dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşlara konut müjdesi verdi. Şimdi vatandaşlar düşük faiz oranıyla ev sahibi olmanın şartlarını araştırıyor.

EN AZ 100 BİN VATANDAŞ EV SAHİBİ OLACAK

Toplantıda, dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşlara "konut" müjdesi veren Bakan Albayrak, bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranını uygulayacaklarını ve her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını vurguladı.