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  • 14.11.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 16:50

Dar gelirlilere konut müjdesi! nasıl alınacak? Başvuru şartları açıklandı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarla müjdeli haberi paylaştı. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından vatandaşların " nasıl alınacak?" sorusuyla ilgili araştırmaları artış gösterdi. Peki, dar gelirli ev başvuru şartları açıklandı mı?

Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak Samsun'da iş dünyası ile buluşma toplantısında yaptığı konuşmada dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşlara konut müjdesi verdi. Şimdi vatandaşlar düşük faiz oranıyla ev sahibi olmanın şartlarını araştırıyor.

EN AZ 100 BİN VATANDAŞ EV SAHİBİ OLACAK

Toplantıda, dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşlara "konut" müjdesi veren Bakan Albayrak, bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranını uygulayacaklarını ve her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını vurguladı.

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