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  • 13.11.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 11:10

: bank konut kredi oranı ne oldu? İşte

: Türkiye, konut kredisinde oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. Konut kredisi kullanmak için; Bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. İşte ...

ING, konut kredi faizini yüzde 0,98'e düşürdü

Son dakika kredi haberi: Yeni kampanya ile 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranı yüzde 0,98'e indi. Kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de yararlanabilecek. ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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