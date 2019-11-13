Son dakika kredi haberi: Yeni kampanya ile 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranı yüzde 0,98'e indi. Kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de yararlanabilecek. ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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