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  • 10.11.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 10:57

Kredi son dakika çıktı mı? Sicil affı nedir, kimleri kapsayacak?

Milyonlara müjdesi geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan haftanın son gününde TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir konuşma yaptı. Sicil affının şuanda gündemde olmadığını ancak sicil affının tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti. Sicil af hem tüzel hem de normal kişiler için çıkacaktır. Bu nedenle sivil ve şirket boru olan kişilerin bu durumda sicil affından yararlanmaları mümkündür. Kredi, kredi kartı borcu, çek, senet ve diğer larını yasal süresi (90 gün) içinde ödeyemeyenler lar tarafından ye alınıyor. Peki sicil affı nedir, kimleri kapsayacak?

Sicil affı müjdesi geldi!

Kara listeye girdiği için binlerce kişi ve esnaf düşük faize ve kredi paketlerine rağmen acil ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekemiyor. Bu yönde talep var ve konu Meclis'e de taşınmış durumda. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sicil affının tekrar gündeme getirilebileceğini ifade etti. Borcu olan insanlar borçlarını ödeyemediyse veya hala borçlarını ödeme halinde bulunuyor ise bu durumlarda borçlarını 6 ay içerisinde ödemeleri durumunda sicil affından yararlanıyor ve adlarını kara listeden çıkartabiliyorlar. Herhangi bir borcu olmayan ancak adı kara listede olan kişilerin ise bir şey yapmalarına gerek kalmadan adları kara listeden siliniyor.

90 gün sonra kara liste

Kredi, kredi kartı borcu, çek, senet ve diğer borçlarını yasal süresi (90 gün) içinde ödeyemeyenler bankalar tarafından kara listeye alınıyor. Sicili bozulan bu kişiler 5 yıl boyunca bankaların sunduğu kredi, kart, nakit avans gibi imkanlardan yararlanamıyor. Kara listedekiler düşük faiz imkanından, avantajlı kredi paketlerinden de faydalanamıyor. Bu durum, özellikle esnafı mağdur ediyor.

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