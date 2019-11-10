Kara listeye girdiği için binlerce kişi ve esnaf düşük faize ve kredi paketlerine rağmen acil ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekemiyor. Bu yönde talep var ve konu Meclis'e de taşınmış durumda. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sicil affının tekrar gündeme getirilebileceğini ifade etti. Borcu olan insanlar borçlarını ödeyemediyse veya hala borçlarını ödeme halinde bulunuyor ise bu durumlarda borçlarını 6 ay içerisinde ödemeleri durumunda sicil affından yararlanıyor ve adlarını kara listeden çıkartabiliyorlar. Herhangi bir borcu olmayan ancak adı kara listede olan kişilerin ise bir şey yapmalarına gerek kalmadan adları kara listeden siliniyor.

90 gün sonra kara liste

Kredi, kredi kartı borcu, çek, senet ve diğer borçlarını yasal süresi (90 gün) içinde ödeyemeyenler bankalar tarafından kara listeye alınıyor. Sicili bozulan bu kişiler 5 yıl boyunca bankaların sunduğu kredi, kart, nakit avans gibi imkanlardan yararlanamıyor. Kara listedekiler düşük faiz imkanından, avantajlı kredi paketlerinden de faydalanamıyor. Bu durum, özellikle esnafı mağdur ediyor.

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