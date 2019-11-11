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  • 11.11.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 13:04

Ardı ardına indirim kararı! Ak düştü!

kredi faiz indirimi haberi: Banka faizleri hızla düşmeye devam ediyor.  Konut kredi faiz oranları son gelen habere bakıldığı zaman 'ın konut kredisi faiz oranlarını indirdiği görülüyor. Merkez Bankası tarafından Temmuz ayında yapılan kredi faiz indirimi hamlesi sonrasında kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyası vatandaştan yoğun ilgi gördü. Düşen konut fiyatlarını alım için fırsata çevirmek isteyen vatandaş faizlerin düşmesi ile alıma başladı. Peki Akbank, , ICBC Bank, ve faiz oranları ne oldu? Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

Faizler indi! Akbank konut kredisi faiz oranı düştü!

Son dakika kredi faiz indirimi haberi: Bankalar kredi faiz oranlarıyla ilgili her gün yeni açıklamalar yapıyorlar. Kredi faiz oranlarının yapılan açıklamalar ile düşmesi sonrasında bankalar faiz oranlarını düşürmeye başladı. Akbank, Denizbank, ICBC Bank, Garanti Bankası ve İş Bankası faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Haberimizde konut kredisi faiz oranlarını ve alma şartlarını sunduk.

AKBANK FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ

Türkiye'nin en önemli özel bankaları arasında yer alan Akbank'tan vatandaşları sevindirecek bir haber geldi. Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1,15 seviyesinden yüzde 1,11 seviyesine çekildi.

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