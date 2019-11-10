Düşük faizli kredi indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Kamu bankaları sonrasında özel bankalarda ING, Garanti İş bankası Finansbank ve TEB faiz indirimlerine devam ediyor. Yüzde 0.99 faizle 180 ay konut kredisi çekildiğinde aylık ödemesi 1192 lira oluyor. Toplam geri ödemesi ise 215 bin lirayı buluyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Yüzde 0.99 oranında faizle 120 ay vadede çekilen kredinin aylık taksiti yaklaşık 1428 lira olarak çıkıyor. Toplam geri ödemesi ise 172 bin lirayı buluyor.

ING KONUT KREDİSİ

ING'den 120 ay vade ve yüzde 1.34 aylık faiz oranıyla 500 bin TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.

QBN FİNANSBANK KONUT KREDİSİ

QNB Finansbank, konut kredisi için müşterilerine 180 aya varan vade imkanıyla aylık yüzde 1.77 faiz oranıyla 500 bin TL ve üzerinde kredi verir.

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