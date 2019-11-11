Türkiye'de sadece bin kişi bu işi yapıyor! Maaşı ise 5 bin ile 20 bin arasında değişiyor

Patent ve marka sayısı, bir ülkenin gelişmişliği ve ekonomik gücü hakkında bilgi veren en önemli göstergeler arasında yer alıyor. Bu alanda yapılan doğru çalışmalar sayesinde markalar kendilerini koruma altına alarak dünya standartlarında rekabet eder konuma geliyorlar. Patent ve marka alanında hayata geçirilen faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkisi, Patent ve Marka Vekilleri tarafından gerçekleştiriliyor. Böylesi öneme sahip bu mesleği yürüten kişi sayısı ülkemizde yalnızca bin 46. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz'e göre ise ihtiyaç; neredeyse en az 2 katı.