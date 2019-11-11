Son dakika: Türk Eximbank'tan faiz indirimi! Bakan Pekcan müjdeyi verdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türk Eximbank'ın döviz kredilerinde faiz indirimine gittiğini duyurdu. Bakan Pekcan, "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti. İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde 50-90 baz puan faiz indirimi yapıldı." dedi.
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