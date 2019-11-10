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  • 10.11.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 11:30

son dakika kredi oranı yenilendi! İhtiyaç konut, ve düştü

Kasım ayında oranları ne kadar olacak? Mevcut durumda kamu larının başlattığı konut kredisi kampanyasında uygulanan %0,99 faiz oranı ne kadar düşecek? konut kredisi faiz indirimi yapacak mı? faiz oranları ne kadar olacak? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,17 olarak güncellendi. Taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,25 faiz oranı ile yüzde 1,19 seviyesine çekildi. Ziraat Bankası'nın önümüzdeki hafta içinde hem konut, hem taşıt hem de ihtiyaç kredisi ürünlerinde uyguladığı faiz oranlarında indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Faiz düştü! Ziraat Bankası kredi faiz oranı yenilendi!

Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından gözler Ziraat Bankası'na çevrildi. Uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor... Peki Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar, ihtiyaç kredi faizleri düşecek mi son dakika, en uygun konut kredisi faiz oranları, kredi faizleri son durum ne? Merkez Bankası'nın düzenlediği PPK toplantısının ardından açıklanan faiz indirimi kararı sonrasına Ziraat Bankası öncülüğünde kamu bankaları, %0,99 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlatarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Ziraat Bankası Yeni Kredi Paketlerini Açıklayacak

Fakat Merkez Bankası tarafından yapılan ikinci faiz indiriminden sonra Ziraat Bankası bu faiz oranını düşürmedi. Ancak son faiz indirimi kararının ardından kamuoyunun beklentisi giderek artıyor. Ziraat Bankası'nın önümüzdeki hafta içinde yeni kredi paketlerini açıklaması bekleniyor. Özellikle konut kredisinde uygulanacak faiz oranını merak eden vatandaşlar Ziraat Bankası'nın kasım ayı itibarıyla başlatacağı kampanyalarda %0,79 faiz oranı uygulayacağı öngörülüyor.

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