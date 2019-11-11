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  • 11.11.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 12:40

Emeklilik hesaplama (ne )

, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Emekliliğin hesaplanabilmesi için öncelikle kişinin sigortasının hangi yılda başladığının ve kesintilerin yaşanmış olup olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Emeklilik sistemleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak hemen her ülkenin emeklilik için belirli bir yaş sınırı bulunmaktadır. Bunun yanında belirlenmiş olan gün boyunca primlerin yatırılmış olunması gerekmektedir. Peki 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı hesaplama işlemleri nasıl yapılır?

Emeklilik hesaplama (ne zaman emekli olabilirim)

Geçim derdi ile başbaşa olan insanımız emekliliğine çok zaman olsa bile merak edip emekliliğe kalan süresini araştırıyor. Ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız yapmanız gerekenleri sizler için derledik. Vatandaşlar e-devlet'teki SGK e-hizmetler listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulama ekranında tüm güncel sigortalılık bilgilerine istinaden, emeklilik tarihinin ne zaman olacağı ve sigortalılığa göre emeklilik koşullarının neler olduğunu öğrenebiliyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor.

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Türkiye'de emekli olabilmek adına gerekli olan süre geçtiğimiz yıllarda artış göstermiştir. 1999 tarihine kadar Türkiye'deki kadınların 38 yaşında, erkeklerinse 43 yaşında emekli olabildikleri görülmektedir. Ancak bundan sonra değiştirilen kanunlarla birlikte vatandaşların emeklilik yaşları da değişmiştir. 2018 yılı itibariyle kişilerin emekli olabilmeleri için 65 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kişilerin emeklilik hakkı kazanabilmeleri için yatırmaları gereken prim miktarıysa sigorta güvencesi olarak hangi statüde olduklarına göre değişiklik göstermektedir.

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