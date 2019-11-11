Geçim derdi ile başbaşa olan insanımız emekliliğine çok zaman olsa bile merak edip emekliliğe kalan süresini araştırıyor. Ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız yapmanız gerekenleri sizler için derledik. Vatandaşlar e-devlet'teki SGK e-hizmetler listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulama ekranında tüm güncel sigortalılık bilgilerine istinaden, emeklilik tarihinin ne zaman olacağı ve sigortalılığa göre emeklilik koşullarının neler olduğunu öğrenebiliyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor.

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Türkiye'de emekli olabilmek adına gerekli olan süre geçtiğimiz yıllarda artış göstermiştir. 1999 tarihine kadar Türkiye'deki kadınların 38 yaşında, erkeklerinse 43 yaşında emekli olabildikleri görülmektedir. Ancak bundan sonra değiştirilen kanunlarla birlikte vatandaşların emeklilik yaşları da değişmiştir. 2018 yılı itibariyle kişilerin emekli olabilmeleri için 65 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kişilerin emeklilik hakkı kazanabilmeleri için yatırmaları gereken prim miktarıysa sigorta güvencesi olarak hangi statüde olduklarına göre değişiklik göstermektedir.

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