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  • 04.11.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 12:41

Peş peşe indirim kararı! faizleri düştü! , ...

lar kredi faiz oranlarıyla ilgili her gün yeni açıklamalar yapıyorlar. Kredi faiz oranlarının yapılan açıklamalar ile düşmesi sonrasında bankalar faiz oranlarını düşürmeye başladı. , , , ve faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Haberimizde konut kredisi faiz oranlarını ve alma şartlarını sunduk.

Peş peşe indirim kararı! Banka faizleri düştü!

Kamu bankaların öncülüğünde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirime özel bankalar da katıldı. Bu nedenle kredi faiz oranlarındaki son durum konut ve taşıt almak isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimleri açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Merkez Bankası tarafından Temmuz ayında yapılan kredi faiz indirimi hamlesi sonrasında kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyası vatandaştan yoğun ilgi gördü. Düşen konut fiyatlarını alım için fırsata çevirmek isteyen vatandaş faizlerin düşmesi ile alıma başladı. Peki Alternatif Bank, Şekerbank, Albaraka, Yapı Kredi ve İş Bankası faiz oranları ne oldu?

PEŞ PEŞE İNDİRİM KARARLARI GELİYOR

Albaraka Türk Konut Finansmanı % 1.19

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.17

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.59

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