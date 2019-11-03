Son dakika kredi indirim müjdesi! Mevcut durumda kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyasında uygulanan %0,99 faiz oranı ne kadar düşecek? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz indirimleri yapacak mı? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtlar... En düşük kredi faiz oranı ile müşterilerine en uygun konut kredisi sunan bankalar konumunda olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI 0.69'U GÖRÜR MÜ?

Hayallerindeki eve kavuşmak için bankaların konut kredisi ürünlerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kredi kullanma konusunda sabırlı davranmaya çalışıyor. Son olarak TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra politika faizinde 250 baz puanlık indirime gidildiğini açıklamasının ardından gözler tüm özel ve kamu bankalarına çevrildi.



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