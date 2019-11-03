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  • 03.11.2019 15:30
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 15:45

Son dakika kredi indirim fırsatı! Ziraat sı, , konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi oranı düştü

! Merkez sı'nın politika ini indirmesinin ardından gözler , ve 'a çevrildi. Uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yeni kredi paketlerini bekliyorlar. Bu anlamda ilk haber geldi ve bu bankalar ihtiyaç ve taşıt kredisinde faiz indirimine gittiler. 5 yıl vadede en uygun banka kredisi faiz oranı aylık % 1,08 en düşük banka kredisi maliyet oranı aylık % 1,30 seviyesinde. Bugün sunulan en düşük banka kredisi teklifiyle 10.000 TL 36 ay vadede ihtiyaç kredisi kullanılırsa aylık taksit 241 TL, toplam geri ödeme ise 14.448 TL olacak. İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...

Son dakika kredi indirim fırsatı! Kredi faiz oranları düştü

Son dakika kredi indirim müjdesi! Mevcut durumda kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyasında uygulanan %0,99 faiz oranı ne kadar düşecek? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz indirimleri yapacak mı? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtlar... En düşük kredi faiz oranı ile müşterilerine en uygun konut kredisi sunan bankalar konumunda olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI 0.69'U GÖRÜR MÜ?

Hayallerindeki eve kavuşmak için bankaların konut kredisi ürünlerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kredi kullanma konusunda sabırlı davranmaya çalışıyor. Son olarak TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra politika faizinde 250 baz puanlık indirime gidildiğini açıklamasının ardından gözler tüm özel ve kamu bankalarına çevrildi.


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