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  • 04.11.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 13:46

Son dakika: Bakan Albayrak'tan mesajı: Hedeflerimizi tutturacağız

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , ekim ayı rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." dedi.

Twitter üzerinden bugün açıklanan rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." diye konuştu.

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