Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." dedi.





Twitter üzerinden bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." diye konuştu.





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