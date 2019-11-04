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  • 04.11.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 11:52

En yüksek faiz veren değişti!

Yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar ev, araba, altın ve dolar yanında faizlerinden de yararlanmaktadır. Bu bağlamda bankaların müşterilerine sunduğu devamlı olarak değişebilmektedir. ve () kapsamında gerçekleşmektedir. ING Bank turuncu hesap yüzde 16 mevduat faizi ile oldu. Onu % 14.10 oranı ile takip etti. Haberimizde sizler için bankaların güncel olarak müşterilerine sunduğu en yüksek mevduat hesabı faiz oranlarının yanı sıra, mevduat hesapları ile alakalı olarak bankaların güncel avantajları ve özelliklerini ve vadeli hesap açma şartlarını sizler için derledik.

En yüksek faiz veren banka değişti! 13 banka indirim yaptı

Birikimlerinizi en yüksek mevduat faizi veren bankalar ile değerlendirmek ve gelirinizi artırmak istiyorsanız 32 günlük en yüksek güncel mevduat faizi veren 13 banka önerisinin bulunduğu bu haberimizden faydalanabilirsiniz... Paranızı bankaların verdiği yüksek faiz oranları ile mevduat hesaplarında değerlendirmek istiyorsanız, siz de aşağıda yer alan bankaların güncel mevduat oranlarını karşılaştırarak sizin için en uygun bankayı seçebilirsiniz. Günümüzde döviz kurlarının ve altın fiyatlarının stabil olamayıp sürekli hareketli seyir göstermesi sebebiyle en risksiz yatırım aracı olarak bankaların mevduat hesapları kabul edilmektedir.

ING BANK'TAN YÜZDE 16

ING Bank'ın dijitale ayak uydurun e-Turuncu Hesap'ın kazançlı dünyasına katılarak %16 mevduat faizi ile birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte e-Turuncu hesap özellikleri ve başvuru yöntemleri... ING Bank'ın dijital bankacılık sistemi e-Turuncu'ya başvurarak siz de Turuncu Ekstralı olabilir ve %16 güncel hoş geldin faizinden hemen yararlanabilirsiniz. Şubeye gitmek yerine tüm işlemlerinizi dijital kanalları kullanarak yapabileceğiniz e-Turuncu hesapta her zaman en avantajlı faiz oranlarına sahip olabilirsiniz.

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