Birikimlerinizi en yüksek mevduat faizi veren bankalar ile değerlendirmek ve gelirinizi artırmak istiyorsanız 32 günlük en yüksek güncel mevduat faizi veren 13 banka önerisinin bulunduğu bu haberimizden faydalanabilirsiniz... Paranızı bankaların verdiği yüksek faiz oranları ile mevduat hesaplarında değerlendirmek istiyorsanız, siz de aşağıda yer alan bankaların güncel mevduat oranlarını karşılaştırarak sizin için en uygun bankayı seçebilirsiniz. Günümüzde döviz kurlarının ve altın fiyatlarının stabil olamayıp sürekli hareketli seyir göstermesi sebebiyle en risksiz yatırım aracı olarak bankaların mevduat hesapları kabul edilmektedir.

ING BANK'TAN YÜZDE 16

ING Bank'ın dijitale ayak uydurun e-Turuncu Hesap'ın kazançlı dünyasına katılarak %16 mevduat faizi ile birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte e-Turuncu hesap özellikleri ve başvuru yöntemleri... ING Bank'ın dijital bankacılık sistemi e-Turuncu'ya başvurarak siz de Turuncu Ekstralı olabilir ve %16 güncel hoş geldin faizinden hemen yararlanabilirsiniz. Şubeye gitmek yerine tüm işlemlerinizi dijital kanalları kullanarak yapabileceğiniz e-Turuncu hesapta her zaman en avantajlı faiz oranlarına sahip olabilirsiniz.

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