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  • 03.11.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 11:58

Düşük li kredi indirimi! , Ziraat, , İş sı ve ...

Düşük li kredi indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Kamu ları sonrasında özel bankalarda özellikle , Ziraat, , , , Garanti ve kredi faiz oranları merak ediliyor. Bu anlamda Ekim ayında yüzde 4.5 yükselen ekonomik güven endeksi, 89.8’e ulaştı. Faiz ve enflasyondaki düşüşün de etkisiyle güven endeksi 15 ayın zirvesini görmüş oldu. Yüzde 0.99 faizle 180 ay konut kredisi çekildiğinde aylık ödemesi 1192 lira oluyor. Toplam geri ödemesi ise 215 bin lirayı buluyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

Düşük faizli kredi indirimi! TEB, Ziraat, Vakıfbank...

Kredi faiz oranları son dakika haberleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. TEB, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, ING, Garanti İş bankası ve Finansbank güncel faiz oranları takvim.com.tr'de sizlerle. Yüzde 0.99 oranında faizle 120 ay vadede çekilen kredinin aylık taksiti yaklaşık 1428 lira olarak çıkıyor. Toplam geri ödemesi ise 172 bin lirayı buluyor. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.22

ING KONUT KREDİSİ

ING'den 120 ay vade ve yüzde 1.34 aylık faiz oranıyla 500 bin TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.

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