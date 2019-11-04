EYT yasası çıkacak mı? EYT konusunda son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili gelecek müjdeli haberi bekliyor. Resmi makamlardan EYT konusunda birçok açıklama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Gündemimizde yok' açıklamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da EYT'Ye nokta koyacak açıklama geldi. Peki, EYT yasasında son durum nedir? EYT çıkacak mı? İşte 4 Kasım EYT'de son gelişmeler...

BAŞKAN ERDOĞAN EYT İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldiği sırada bir vatandaşın EYT sorusuna yanıt verdi. Makam aracının yanına giden bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" cevabını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" cevabın verdi.

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