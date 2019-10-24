Kredi faiz oranları için indirim kararı bekleniyor. Bu bağlamda bugün piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevrildi. Beklenti ortalaması 100 baz puanlık bir indirimle politika faiz oranının 15.50'ye çekilmesi yönünde. Ard arda gelen faiz müjdelerinin ardından vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapacak vatandaşlar, en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Peki, güncel faiz oranları nasıl? İşte 25 Ekim Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları...

Detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...