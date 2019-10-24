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  • 24.10.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 12:43

Herkesi ilgilendiriyor! Kanunda var ama kimse bu indirimi kullanmıyor

Tüketici Kanunları, vatandaşları birçok konuda korumaya alıyor. Konuyla ilgili konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin "Kanunen tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı vardır ancak yaptığımız değerlendirmelerde tüketici, 22 yıldan bu yana ne bize ne de hakem heyetlerine bedel indirimiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmadı" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin "Kanunen tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı vardır ancak yaptığımız değerlendirmelerde tüketici, 22 yıldan bu yana ne bize ne de hakem heyetlerine bedel indirimiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmadı" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl binlerce kişinin tüketici hakem heyetlerine ve mahkemelerine başvurduğunu söyledi.

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