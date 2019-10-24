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  • 25.10.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 09:14

25 Ekim emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! haberleri son dakika en son durum nedir?

yasası ne zaman çıkacak, EYT son durum ne araştırmaları vatandalar tarafından her gün yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 'ın son açıklamaları EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar araştırması yeniden başladı. Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat! EYT yasası...

EYT son dakika haberleri hemen hemen her gün takip ediliyor. Bu bağlamda yüzbinlerce vatandaş EYT yasasının akibeti hakkında ne olduğunu merak ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yapmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT konusu araştırılmaya başlandı. Seslerini duyurmaya çalışan EYT'ler düzenledikleri online imza kampanyası ile özellikle erken emeklilik istemediklerini, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar. Peki EYT haberleri son dakika en son durum nedir? İşte 24 Ekim emeklilikte yaşa takılanlar dikkat!

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EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis'in mesaiye başlamasından sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.

EYT ile ilgili tüm detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre düzenleme yapılsa, sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek ve bunun da maliyeti yıllık 10 milyar. İşte 16 Ekim TBMM gündemi ve EYT son dakika çıkacak mı haberleri...

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