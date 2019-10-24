Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda emeklileri oldukça sevindirecek olan haber bankalardan geldi. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor. Tutar, mevcut uygulamadaki gibi asgari ücretin 3 katı kadar olabilecek. İşte 10 maaş kredi 3 maaş avans SSK, SGK Bağkur emeklisi alma şartları ve detaylar

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