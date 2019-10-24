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  • 25.10.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 09:04

SSK, Bağkur emeklisi alma şartları! Emekliye siz müjde! İşte !

Emekliler için her güm güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Nakit sıkıntısı yaşayan SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız unutulmadı. SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere, 6 bin 62 lira avans veriyor. Talepler hayata geçerse, bu destekten tüm emekliler faydalanabilecek. Geri ödeme de taksitle olacak. Bu anlamda vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan alınmayacak. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır?

Emekliye faizsiz destek! İşte başvuru şartları

Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda emeklileri oldukça sevindirecek olan haber bankalardan geldi. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor. Tutar, mevcut uygulamadaki gibi asgari ücretin 3 katı kadar olabilecek. İşte 10 maaş kredi 3 maaş avans SSK, SGK Bağkur emeklisi alma şartları ve detaylar

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HaberlerEkonomi HaberleriSSK, SGK Bağkur emeklisi 10 maaş kredi 3 maaş avans alma şartları! Emekliye faizsiz müjde! İşte faizsiz kredi başvurusu!
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