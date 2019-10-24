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  • 25.10.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 09:09

2 özel faiz düşürdü! haberi geldi! 25 Ekim en uygun açıklaması

Kredi faiz oranları indirimi kamu ları ile başladı ve özel bankalar ile devam etti. Özel bankalar konut kredisi için faiz oranlarını 1.01'e kadar indirdi. Piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet 'nın (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevrildi. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 16,50'den yüzde 14'de çekti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır." denildi. İşte 25 Ekim en uygun açıklaması ve detaylar

Yeni faiz indirim haberi geldi! 2 özel banka faiz düşürdü

2 özel banka konur kredisi faiz oranlarını indirdi. Bu bağlamda KuveytTürk de kullandırdıkları konut aylık finansman oranlarını 120 aya kadar kullanımlarda yüzde 1.11 seviyesine indirdiğini açıklamıştı. Daha sonra yapılan açıklamada ise 1.04 oranına indirdi. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Merkez Bankası faiz toplantısı bugün yapılıyor. Faiz indiriminin saat 14:00'te açıklanması bekleniyor. İşte 25 Ekim en uygun konut kredisi faiz oranı detayları

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