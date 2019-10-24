2 özel banka konur kredisi faiz oranlarını indirdi. Bu bağlamda KuveytTürk de kullandırdıkları konut aylık finansman oranlarını 120 aya kadar kullanımlarda yüzde 1.11 seviyesine indirdiğini açıklamıştı. Daha sonra yapılan açıklamada ise 1.04 oranına indirdi. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Merkez Bankası faiz toplantısı bugün yapılıyor. Faiz indiriminin saat 14:00'te açıklanması bekleniyor. İşte 25 Ekim en uygun konut kredisi faiz oranı detayları

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