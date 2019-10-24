Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi kararları ile vatandaşlar konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerine yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ise faizsiz kredi alma peşinde. Bu bağlamda faizsiz ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren bankalar, ülkemizde son dönemde en çok öne çıkan finans kuruluşları arasında yer almaktadır.

Ülkemizde katılım bankası olarak faaliyetlerini sürdüren finans kuruluşları şunlardan oluşmaktadır:

• Ziraat Katılım Bankası

• Vakıf Katılım Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Türkiye Finans Katılım Bankası

• Albaraka Türk Katılım Bankası

ZİRAAT KATILIM BANKASI FAİZSİZ KONUT KREDİSİ HESAPLAMASI

Ziraat Katılım Bankası faizsiz konut kredisi hesaplama işlemleri, ev satın alırken acil finansman desteğine ihtiyaç duyan ancak faizsiz kredi kullanmak isteyen banka müşterileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Ziraat Katılım Bankası'nın güncel olarak konut kredisi ürünlerinde uyguladığı kâr payı oranı ve hesaplaması yapılmak istendiğinde şu şekilde bir tablo ile karşılaşılması mümkün olmaktadır:

Görüldüğü üzere 100 bin TL tutarında Ziraat Katılım Bankası Konut Finansmanı kullanıldığında 36 ay ile 180 ay vade seçenekleri arasında uygulanan yıllık maliyet oranı ve kullanılan kredinin toplam geri ödeme tutarı ile aylık taksit tutarı bu şekilde ortaya çıkmaktadır.

ZİRAAT KATILIM BANKASI FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMASI

Ziraat Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç finansmanı hesaplama işlemlerine bakıldığında da banka tarafından müşterilerin kullanımına sunulan kâr payı öne çıkmaktadır. Katılım bankası sisteminde kâr ve zarar ortaklığı söz konusu olduğundan kullanılan kredi miktarına göre en iyi kâr payı oranında farklılık olabilmektedir.

Ziraat Katılım Bankası'ndan 10 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanıldığında vade seçeneklerine göre şu şekilde bir tablo gündeme gelmektedir:

ZİRAAT KATILIM BANKASI FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMASI

Ziraat Katılım Bankası faizsiz taşıt finansmanı hesaplama işlemlerine bakıldığında da bankanın müşterilerine uyguladığı sabit en iyi kâr payı oranı dikkat çekmektedir. Taşıt finansmanında 24 aydan başlayan vade seçenekleri 60 aya kadar uzanmaktadır. Tüm bu özellikler dikkate alındığında Ziraat Katılım Bankası'ndan 40 bin TL tutarında taşıt finansmanı kullanıldığında faizsiz kredinin toplam geri ödeme tutarı ve aylık taksit tutarları hakkında detaylı bilgiler şu tablodaki gibi olmaktadır:

ZİRAAT KATILIM BANKASI FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, EVRAKLARI NELERDİR?

Ziraat Katılım Bankası faizsiz finansman desteği başvurusu ve gerekli evraklar, bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile açıklanmıştır. Buna göre Ziraat Katılım Bankası'ndan taşıt, konut veya ihtiyaç finansmanı kullanmak isteyen kişilerin öncelikle birtakım şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde kamuoyuna duyurulmuştur:

• 18 yaşından büyük olmanız,

• Kredi notunuz ve diğer değerlendirmelerin olumlu sonuçlanması,

• Gelirinizin resmi olarak belgelendirilebiliyor olması

şartlarının yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Tüm bu şartları sağlıyorsanız size en yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine giderek şu işlemleri uygulamanız halinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz:

• Kullanmak istediğiniz kredi türünü (konut, taşıt veya ihtiyaç) belirledikten sonra ne kadar finansman kullanacağınızı kararlaştırın.

• Buna göre hesaplama yaptığınızda bütçenize en uygun vade seçeneğini seçin.

• Başvuru formunda yer alan iletişim bilgilerinizi eksiksiz biçimde doldurun.

• Banka tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz bir biçimde iletin ve belirtilen süre içinde kredi sözleşmesini imzalayın.

Tüm bunların yanında Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla kredi kullanmak isteyen kişiler, banka tarafından talep edilen şu evrakları hazırlamaları gerekmektedir:

• Nüfus cüzdanı

• İkamet belgesi ya da son 3 aylık ödenmiş fatura (Su, elektrik, doğal gaz, internet vb)

• Gelir belgesi

• (Taşıt kredisi için: Araç ruhsat fotokopisi)

VAKIF KATILIM BANKASI FAİZSİZ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Vakıf Katılım Bankası faizsiz konut finansmanı hesaplama işlemleri de konut kredisi kullanırken İslami şartlar gereği faiz ödemek istemeyen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bu kapsamda 100 bin TL üzerinden çeşitli vade seçeneklerine göre konut finansmanı hesaplaması yapıldığında kullanılan kâr payı oranı ile aylık taksit tutarı ve kredinin toplam geri ödeme tutarı hakkında detaylı bilgileri şu tabloda açık bir şekilde bulabilirsiniz:

Görüldüğü üzere Vakıf Katılım Bankası tarafından sunulan konut kredisinde 12 aydan 180 aya varan vade seçenekleri sunulmaktadır. Bununla birlikte tüm vade seçeneklerinde uygulanan kredi tahsis ücreti 500 TL olarak belirlenmiştir.

VAKIF KATILIM BANKASI FAİZSİZ TÜKETİCİ KREDİSİ HESAPLAMA

Vakıf Katılım Bankası faizsiz tüketici finansmanı hesaplama işlemleri de bankanın kurumsal internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Bunan göre bankanın müşterilerine sunduğu faizsiz ihtiyaç kredisinin özellikleri şu şekildedir:

• Azami 36 aya varan vade seçenekleri

• 24 aya kadar vade seçeneğinde aylık %1,62 kâr payı oranı

• 25 ile 36 ay arasındaki vade seçeneğinde ise aylık %1,63 kâr payı oranı uygulanmaktadır.

• Bunun yanında tüketici finansmanı kullanımında %0,05 seviyesinde finansman tahsis ücreti uygulanmaktadır.

Vakıf Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi kullanımında örnek hesaplama yapıldığında; 15 bin TL finansman almak isteyen müşteri 24 ay vade seçeneğini tercih etmesi halinde aylık 788 TL taksit ödemektedir.

VAKIF KATILIM BANKASI FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA

Vakıf Katılım Bankası faizsiz taşıt finansmanı hesaplama işlemlerinde şu şekilde kâr payı oranı uygulanmaktadır:

• 1 ila 24 ay arası vade seçeneklerinde %1,41 oran

• 25 ila 48 ay vade seçeneklerinde ise %1,43 oran

Bu kapsamda Vakıf Katılım Bankası'ndan güncel olarak faizsiz taşıt finansman desteği almak isteyen banka müşterilerinin vade seçeneklerine göre kredinin yıllık maliyet oranını şu tablo ile yakından görebilirler:

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI FAİZSİZ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kuveyt Türk Katılım Bankası faizsiz konut finansmanı hesaplama işlemlerinde de 36 aydan 120 aya kadar varan vade seçenekleri belirleyici olmaktadır. Bankanın müşterilerine sunduğu konut kredisinde uygulanan kâr oranı sabit olarak %1,47 seviyesine sahiptir. Kuveyt Türk Katılım Bankası'ndan güncel olarak 100 bin TL tutarında konut kredisi kullanımında kredinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme maliyeti şu tabloda açık bir şekilde yer almaktadır:

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın faizsiz ihtiyaç finansmanı hesaplamasıda acil nakit ihtiyacını faiz sistemi olmadan gidermek isteyen kişilerin en çok dikkat ettiği konulardan biridir. Banka tarafından kurumsal internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre müşterilere sunulan ihtiyaç kredisi ürünlerinde 12 aydan 60 aya kadar varan vade seçenekleri uygulanmaktadır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası'ndan 10 bin TL tutarında acil ihtiyaç finansmanı kullanıldığında kredinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme maliyeti hakkındaki tüm detaylı bilgileri şu tablodan kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMASI

Kuveyt Türk Katılım Bankası faizsiz taşıt finansmanı hesaplaması da otomobil alırken katılım bankasının faiz sistemi olmayan kredilerine ihtiyaç duyanlar tarafından tercih edilmektedir. Bu noktada 40 bin TL tutarında taşıt kredisi kullanımında kredinin aylık ödeme taksiti ve toplam geri ödeme tutarı şu şekilde belirlenmektedir:

Bu tablodan yararlanarak size en uygun vade seçeneğini seçip uygun kâr payı oranıyla taşıt kredinizi kullanabilirsiniz.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI FAİZSİZ KONUT KREDİSİ HESAPLAMASI

Türkiye Finans Katılım Bankası faizsiz konut finansmanı hesaplama işlemlerinde bankanın kurumsal internet sitesi üzerinde yer alan hesaplama robotunu kullanabilirsiniz. Bununla birlikte örnek hesaplama yapıldığında; Türkiye Finans Katılım Bankası hizmetlerinden yararlanarak 100 bin TL konut finansmanı kullanan bir müşterinin aylık ödemesi gereken taksit tutarı ve kredinin toplam geri ödeme maliyeti hakkında detaylı bilgileri şu tablodan edinebilirsiniz:

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan faizsiz konut finansmanı kullanmak için gereken evraklar ve şartlar da yazımızın başında belirtmiş olduğumuz koşullarla benzerlik göstermektedir.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMASI

Türkiye Finans Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç finansmanı hesaplama işlemlerinde müşterinin tercih edeceği vade seçeneği belirleyici olmaktadır. Bu kapsamda 10 bin TL tutarındaki faizsiz ihtiyaç kredisi ödemesinde şu tablodan söz etmek mümkün olmaktadır.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMASI

Türkiye Finans Katılım Bankası faizsiz taşıt finansmanı hesaplamasına bakıldığında da faiz sistemi olmadan kredi kullanmak isteyen müşterilere özel seçenekler sunulduğu görülmektedir. Bu kredi ürününde müşterilere 24 aydan 60 aya kadar varan vade seçenekleriyle en iyi kâr payı oranı üzerinden taşıt kredisi kullanma fırsatı sunulmaktadır. Dolayısıyla hesaplama yapıldığında 40 bin TL tutarındaki Türkiye Finans Katılım Bankası faizsiz taşıt kredisi kullanımında aylık ödeme taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı şu şekilde ortaya çıkmaktadır:

Türkiye Finans Katılım Bankası aracılığıyla konut finansmanı kullanacak olan müşterilere 20 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunulmaktadır. Bu kredi ürünün özelliklerinin yanında bankaya yapılan başvurularda gerekli olan başvuru evrakları ise şu şekilde belirtilmiştir:

• Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı

• İkamet belgesi veya son 3 ay ödenmiş telefon, su, elektrik, doğal gaz veya internet faturası

• Araç ruhsat fotokopisi

• Gelir belgesi