Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak açıklama yapmıştı ve anlaşmalı otomobil firmaları için faizleri indirmişti. Bu indirim sonrası otomobil firmaları satışlarını arttırdı. Özellikle inşaat ve otomobil sektörünü canlandırmak için faiz indirimleri peş peşe geliyor. Konut kredilerinde 0.79, taşıt kredilerinde ise anlaşmalı firmalar ile 0.49 oranında faiz indirimi uygulanıyor. Bu bağlamda

kamu bankaları tarafından başlatılan 0.49 araç kredisi kampanyası büyük ilgi gördü. Özellikle de araba markalarının yıl sonuna doğru başlatacağı indirim kampanyaları ile birleşen düşük faiz araç sahibi olmak isteyen kişilere kaçırmamaları gereken fırsatlar sunuyor.

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