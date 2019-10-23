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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 09:14

ve kredisi , ve taşıt en ucuz ihtiyaç kredisi kampanyaları

, ve ve kampanyaları. Yaşanan ardı ardına gelen faiz indirimleri sonrasında araba ve konut alacaklara büyük bir müjde geldi. 0.49 0.69 faiz oranları ile taşıt kredisi alınabilecek. Bilindiği gibi konut kredileri 1'in altına düşmüştü. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. TCMB, 24 Ekim 2019 PPK toplantısında 150 baz puan ile 300 baz puan arasında kredi faiz indirimi kararı alırsa; konut kredisinde sürpriz bir hamle gelebilir. Kamu bankaları tarafından alınabilecek karar ile konut kredisi faiz oranları yüzde 0.79 seviyesine inerse, beklenen canlanma hareketinin üzerine çıkılabilir.

Taşıt kredisi fırsatı ve hesaplama

Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak açıklama yapmıştı ve anlaşmalı otomobil firmaları için faizleri indirmişti. Bu indirim sonrası otomobil firmaları satışlarını arttırdı. Özellikle inşaat ve otomobil sektörünü canlandırmak için faiz indirimleri peş peşe geliyor. Konut kredilerinde 0.79, taşıt kredilerinde ise anlaşmalı firmalar ile 0.49 oranında faiz indirimi uygulanıyor. Bu bağlamda
kamu bankaları tarafından başlatılan 0.49 araç kredisi kampanyası büyük ilgi gördü. Özellikle de araba markalarının yıl sonuna doğru başlatacağı indirim kampanyaları ile birleşen düşük faiz araç sahibi olmak isteyen kişilere kaçırmamaları gereken fırsatlar sunuyor.
İşte 24 Ekim tarihi itibari iile güncel kredi oranları ile en uygun kredi hesaplama!

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Gamze Gamze

Kredi faizlerindeki indirimden daha önce yüksek faizle konut ihtiyaç kredisi kullananlarında faydalanması için kredilerde yapılandırma yapma hakkı tanınmalıdır.

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cevapla 23.10.2019 23:16
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HaberlerGüncel Haberleri0.79 konut kredisi ve 0.49 taşıt kredisi Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank taşıt en ucuz ihtiyaç kredisi kampanyaları
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