SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı için milyonlarca emekli intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Bu bağlamda gözler kulaklar intibak yasasına çevrilmiş durumda Peki emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis'e gelecek mi? 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesindeki son durum merak ediliyor. Peki, emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis'e gelecek mi? İşte intibak yasasında dair merak edilen detaylar... 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Peki İntibak zammı nedir, kaç para olacak?

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