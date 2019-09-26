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'de 3 farklı teklif! Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar kimi kapsar? EYT çıktı mı?

Başkanı Ali Duman, 1 yılda Meclis'e emeklilikte yaşa takılanlar () yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde 3 farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti.

EYT için farklı formül
Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, 1 yılda Meclis'e emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde 3 farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti. Duman, teklifleri şu şekilde anlattı:

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