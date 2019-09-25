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  • 26.09.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 10:32

? şartları nedir hesaplama nasıl yapılır?

şartları nedir hesaplama nasıl yapılır? ? Yıllarca çalışan lıların güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatı brüt maaşa ve memur maaşındaki artış oranına göre yükseliyor. Ancak tazminatı artıran yan ödemeler unutulmamalı. İşte merak edilen detaylar... Çalışanlar için önemli bir haber hazırladık. Kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler milyonlarca çalışanın gündeminde. Bu bağlamda 1 yılı dolduran her çalışan, birikmiş tazminatının hesabını yapıyor. Peki tazminat nasıl hesaplanıyor, kimler alabiliyor? İşte sorularınızın yanıtları.

İstifa edip tazminat almak isteyenler bu detaya dikkat!

Kıdem tazminatı milyonlarca çalışan için çok önemlidir. Kıdem tazminatı için belirli bazı şartlar vardır bunları yerine getirdiğiniz taktirde kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde en az 1 yıl aralıksız çalışmak gerekiyor. Tazminat her yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Bundan sadece binde 7.59 oranında Damga Vergisi kesiliyor. Kıdemde üst limit var. Tavanı ifade eden bu tutar memur maaşlarına yapılan zamma göre her 6 ayda bir güncelleniyor. Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Kıdem aynı zamanda işçinin güvencesi niteliğinde. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Peki kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

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