Kıdem tazminatı milyonlarca çalışan için çok önemlidir. Kıdem tazminatı için belirli bazı şartlar vardır bunları yerine getirdiğiniz taktirde kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde en az 1 yıl aralıksız çalışmak gerekiyor. Tazminat her yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Bundan sadece binde 7.59 oranında Damga Vergisi kesiliyor. Kıdemde üst limit var. Tavanı ifade eden bu tutar memur maaşlarına yapılan zamma göre her 6 ayda bir güncelleniyor. Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Kıdem aynı zamanda işçinin güvencesi niteliğinde. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Peki kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

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