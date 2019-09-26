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Emekliye 3’lü zam | 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

Yeni yılda 2 kez zam alacak emekliler, ikramiye artışı da istiyor. Artış için de 'yıllık enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret zam oranı' gibi 3 formül konuşuluyor. Peki bayram ikramiyeleri yıllık TÜFE'ye bağlanırsa ne kadar olacak? 2020'de bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

26.09.2019 07:55 - Son Güncelleme: 26.09.2019 07:55
Emekliye 3’lü zam | 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

Önümüzdeki yıl 2 kez maaş zammı alacak emekliler, bayram ikramiyesinde de artış istiyor.

Emekliye 3’lü zam | 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

Bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira ikramiye alan emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor.

Emekliye 3’lü zam | 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın her yıl zamlanmasını talep ediyor.

Emekliye 3’lü zam | 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

Artış için 3 formül öne çıkıyor.

Emekliye 3’lü zam | 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

139 TL YÜKSELİR
Bu formüllerden ilki, yıllık enflasyon.

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