Emekliye 3’lü zam | 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?
Yeni yılda 2 kez zam alacak emekliler, ikramiye artışı da istiyor. Artış için de 'yıllık enflasyon, yeniden değerleme oranı ve asgari ücret zam oranı' gibi 3 formül konuşuluyor. Peki bayram ikramiyeleri yıllık TÜFE'ye bağlanırsa ne kadar olacak? 2020'de bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
26.09.2019 07:55
- Son Güncelleme: 26.09.2019 07:55
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