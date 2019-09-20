SGK SSK Bağkur emeklisi kira ve ev desteği alma şartları nedir? Dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır? Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi ödemelerle ek gelire kavuşan emeklilere, şimdi de ev desteği gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor. Bu arada vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdı. TÜED ise bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi kira ev desteği alma şartları nedir? Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

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