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Emekliye Ekim kazancı! İntibak ve 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? Ek ödeme artışı ve ikramiye zammı olacak mı?

Emeklilerin gözü 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'te. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'e ilk gelecek tasarılardan biri olması bekleniyor. Ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. İntibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak. Ayrıca emekliler yılda iki defa aldıkları bayram ikramiyelerinin tutarının artırılmasını talep ediyor. Peki, intibak yasası ve 3600 ek gösterge çıkacak mı? İkramiye zammı ve ek ödeme artışı ve olacak mı? İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

19.09.2019 07:55 - Son Güncelleme: 19.09.2019 07:55
Emekliye Ekim kazancı! İntibak ve 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? Ek ödeme artışı ve ikramiye zammı olacak mı?

Milyonlarca emeklinin gözü 1 Ekim'de açılacak Meclis'te. Emekliler özellikle gelirlerini artıracak 4 müjdeye kilitlendi.

Emekliye Ekim kazancı! İntibak ve 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? Ek ödeme artışı ve ikramiye zammı olacak mı?

3600 EK GÖSTERGE
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile bu görevlerden emekli olmuş kişileri kapsaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'e ilk gelecek tasarılardan biri olması bekleniyor.

Emekliye Ekim kazancı! İntibak ve 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? Ek ödeme artışı ve ikramiye zammı olacak mı?

Ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak.

Emekliye Ekim kazancı! İntibak ve 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? Ek ödeme artışı ve ikramiye zammı olacak mı?

İNTİBAK YASASI
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak için yasa beklentisi taşıyor.

Emekliye Ekim kazancı! İntibak ve 3600 ek gösterge yasası çıkacak mı? Ek ödeme artışı ve ikramiye zammı olacak mı?

Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis'i adres göstermişti.

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