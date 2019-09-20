Emekliye çifte zam! Ocak zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
Emeklilerin gözü Ocak zammında. 2 milyon memur emeklisine Ocak ayında çifte zam göründü. Ekonomistlerin tahminine göre yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 3.52 enflasyon farkı söz konusu olabilecek. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak zammı ile birlikte emeklilerin yeni maaşları...
20.09.2019 07:58
- Son Güncelleme: 20.09.2019 07:58
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