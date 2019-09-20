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Emekliye çifte zam! Ocak zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü Ocak zammında. 2 milyon memur emeklisine Ocak ayında çifte zam göründü. Ekonomistlerin tahminine göre yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 3.52 enflasyon farkı söz konusu olabilecek. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak zammı ile birlikte emeklilerin yeni maaşları...

20.09.2019 07:58 - Son Güncelleme: 20.09.2019 07:58
Emekliye çifte zam! Ocak zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta tüm emeklilere zam yapılacak.

Emekliye çifte zam! Ocak zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

Emekliye çifte zam! Ocak zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

Emekliye çifte zam! Ocak zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Gerek Merkez Bankası'nın gerekse ekonomistlerin tahminleri de emeklilere enflasyon farkı çıkabileceğini gösteriyor.

Emekliye çifte zam! Ocak zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

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Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, yılın 2. yarısında enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek.

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