Her zaman taşıdığınız emeklilik hayallerinize hangi koşullarda ne zaman ulaşabileceğinizi hesaplamanız için Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından hazırlanmış olan e-hizmet uygulaması bulunuyor. Artık emeklilik hesaplamalarınız muamma olmaktan çıkarak, tümüyle sizin yönetiminize

giriyor. İstediğiniz zaman ne zaman emekli olabilirim sorgulaması yaparak, emekliliğiniz ile ilgili kariyer planlamalarınızı kendiniz yönlendirebilirsiniz. Bağlı olduğunuz sigortalı koluna göre SGK' nın belirlediği emeklilik yaşı, prim ödeme gün sayısı ve hizmet süresi gibi bilgilerin ne zaman dolacağını ne zaman emekli olabilirim sorgulaması ile öğrenebilirsiniz. Üstelik ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarınızı internet ortamından yapabilirsiniz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu' nun e- Devlet Kapısı portalında bulunan e-hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Kamu kuruluşlarının e-hizmetlerini tek bir portal üzerinde bir araya getiren platform olan e-Devlet Kapısı portalında SGK' ya ait e-hizmetleri kullanarak, sigorta ve emeklilik sorgulamalarınızı da yapabilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalında bulunan SGK'nın "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli

Olabilirim" sorgulaması ile birkaç tıkla, ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlet portalından ne zaman emekli olabilirim sorgulaması yapmak istiyorsanız, e-Devlet kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. E-Devlet Kapısı portalından SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulaması için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

 E-Devlet Kapısı portalı "turkiye.gov.tr" resmi adresine tarayıcınızdan giriş yapın.

 E-Devlet portalında sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

 E-Devlet giriş ekranında ise "mobil imza", "e-imza", "e-Devlet", "T.C. kimlik kartı" ve "internet

bankacılığı" ile giriş seçeneklerinden birisini kullanarak, kimlik doğrulaması yapın.

 Kimlik doğrulaması yaptığınız e-Devlet Kapısı portalı ana sayfasındaki "Merhaba, size nasıl

yardımcı olabilirim" yazılı beyaz kutucuğa "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim"

yazın ve sonundaki arama tuşuna basın.

 Arama sonuçlarında ilk sırada bulunan SGK'nın "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli

Olabilirim" uygulamasına tıklayın.

 Açılan SGK uygulama ekranında "Sigorta Kolu" ve "Hizmete Başlama Tarihi" bilgilerinizi girin.

 Son olarak "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemleri yaparak, sadece dakikalar içerisinde emekliliğine ne kadar kaldığını ve normal şartlarda

ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenin.

SGK Erken Emeklilik Fırsatları Neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu, her sigorta koluna ve hizmete başlama tarihine göre değişkenlik gösteren, emeklilik koşulları uygulamaktadır. Bu yüzden de herkesin emekli olabileceği koşullar ve tarihler değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte SGK tarafından bazı özel koşullardan faydalanarak,

emeklilik tarihini önce çıkma şansı da sunuluyor. Erken emeklilik fırsatı olarak değerlendirilen bu koşullar ise;

 Doğum borçlanması,

 Yurtdışı borçlanması,

 Askerlik borçlanması,

Şeklindedir. Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yaparak, borçlanılan süre kadar emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz. Ancak SGK borçlanma hakkından yararlanabilmek için her bir borçlanma türü için belirlenmiş olan kriterleri yerine getirmiş olmanız gerekiyor.

 Askerlik borçlanması için T.C. vatandaşı olarak zorunlu askerlik görevinizi icra etmiş

olmalısınız.

 Doğum borçlanması için sigortalı olarak çalışıyor olmanız ve çalışırken doğum yapmış olmanız gerekmektedir(En fazla 3 çocuk için 2'şer yıl).

 Yurtdışı borçlanması için Türkiye' de yurtdışında borçlanma olarak gösterilecek süreler içerisinde sigortalı olarak çalışmıyor olmanız gerekmektedir. Şeklinde temel koşulları bulunmaktadır. Bunun dışındaki diğer borçlanma koşullarına uygunluğunuzu da SGK aracılığı ile sorgulatmanız gerekiyor. 3 farklı erken emeklilik fırsatı için belirlenmiş olan koşullara uygun olmanız durumunda SGK normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim sorgulamanızda çıkan emeklilik tarihlerinizi, borçlanma süreleriniz ne kadar geriye çekebilirsiniz. Böylelikle önemli seviyede erken emeklilik fırsatından yararlanarak, her zaman hayalini kurduğunuz yüksek yaşam standartlarına sahip olan emekliliğinize standart emeklilik koşullarında kavuşabilirsiniz.